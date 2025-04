Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrer stürzt bei Vollbremsung und verletzt sich leicht

Warendorf (ots)

Am Montag (07.04.2025) um 14.45 Uhr kam es an der Kreuzung Warendorfer Straße / Am Bahnhof in Oelde zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Ein 39-jähriger Oelder befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Warendorfer Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Ein 44-Jähriger aus Herzebrock-Clarholz fuhr in gleicher Richtung wie der Radfahrer und wollte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Bahnhof abbiegen. Er hielt an, um den Radfahrer durchfahren zu lassen. Dieser führte eine Vollbremsung durch und stürzte in Folge dessen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Rettungskräfte brachten den Oelder leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

