POL-RE: Dorsten: Hund tödlich verletzt - Polizei sucht Fahrer eines weißen Kleinwagens

Recklinghausen (ots) - Eine ältere Dame aus Sinsen-Lenkerbeck hat am Freitag einen angeblichen Anruf ihrer Bank bekommen. Die Mitarbeiter am Telefon gaukelten der Frau vor, auf ihrem Konto seien "Unregelmäßigkeiten" aufgefallen. Zur Sicherheit müsse die Bankkarte abgeholt werden. Wenig später erschien ein Mann bei der Seniorin am Borgsheider Weg, holte ...

Ein Dokument

mehr