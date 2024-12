Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Limperich: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Sonntag (15.12.2024) gegen 17:25 Uhr wurde der Bonner Polizei ein Pkw gemeldet, der die Fahrradwege der Beueler Rheinaue in Richtung der Konrad-Adenauer-Brücke befuhr. Nach Angaben eines Zeugen hatten mehrere Fußgänger zur Seite springen müssen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Im weiteren Verlauf hat der Fahrzeugführer, der als älterer Mann mit weißem Haarkranz beschrieben wurde, offenbar versucht die Südbrücke auf dem neben der eigentlichen Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg zu überqueren. Nachdem der Mann von dem Zeugen angesprochen worden war und auf diesem Weg nicht weiterfahren konnte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr davon. Das Fahrzeug, ein silberner Mercedes, konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Rheinaue und den angrenzenden Straßen der nicht mehr angetroffen werden. Auch führten Ermittlungen an der Halteranschrift am Sonntag nicht zur Feststellung des Pkw bzw. des Fahrzeugführers.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht weitere Zeugen. Insbesondere bitten die Ermittler die Personen, die von dem Pkw im Bereich der Beueler Rheinaue gefährdet wurden, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

