POL-RE: Bottrop/ Waltrop/ Datteln/ Dorsten/ Gladbeck: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Bottrop:

In der letzten Nacht (1.58 Uhr) hebelten zwei männliche Täter ein Badezimmerfenster eines Bürogebäudes am Boyer Markt auf. Sie entwendeten einen Tresor und flüchteten über den Einstiegsweg. Eine Videoüberwachung zeichnete die Tat auf. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

- 30-40 Jahre alt - dunkle Haare - dunkler Bart - dunkle Winterjacke - blaue Jeans

Waltrop:

Am Samstag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter "Im Löhken" in einen Bungalow ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. Die Unbekannten stahlen unter anderem Pelzmäntel und flüchteten unerkannt.

Datteln:

Samstagnachmittag (16:50 Uhr - 20:30 Uhr) kletterten unbekannte Täter auf eine Garage an der Mahlerstraße und hebelten von dort ein Fenster eines Wohnhauses auf. Im Objekt durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Nach bisherigen Ermittlungen flüchteten die Täter über die Haustür.

Dorsten:

Auf dem Bodelschwinghweg hebelten Unbekannte eine Terassentür einer Wohnung auf. Neben Bargeld entwendeten die Täter auch einen Schranktresor. Ein Zeuge konnte den Tresor samt Inhalt in der Nähe auffinden. Die Tat passierte am Samstag in der Zeit von 17:35 Uhr bis 19:35 Uhr.

Gladbeck:

Unbekannte Täter brachen am Freitag in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:30 Uhr in ein Wohnhaus an der Heidkampstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und verließen das Objekt unerkannt. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

