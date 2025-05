Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann entblößt sich in Cafe - Zeugen gesucht + Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Gießen (ots)

Gießen: Mann entblößt sich in Cafe - Zeugen gesucht

Zeugen eines Falls von Exhibitionismus suchen Ermittler der Gießener Kriminalpolizei. Am Samstag (3.5.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Mann, der sich im Biergarten des Cafe Türmchens am Marktplatz entblößt hatte. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 37-jährigen Deutschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er gegen 17.35 Uhr sein Geschlechtsteil im Bereich des Biergartens entblößt. Zu dieser Zeit sei der Biergarten recht voll besetzt gewesen. Vermutlich aufgrund des zweitgleich aufgezogenen Unwetters trafen die Polizeibeamten aber keine Zeugen der Tat mehr an.

Die Ermittler bitten alle Personen, die den Vorfall gesehen haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Biebertal: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Über eine Strecke von etwa 20 km verfolgte eine Streife gestern Abend einen flüchtigen Autofahrer. In Biebertal-Rodheim fiel der Streife gegen 23.30 Uhr ein Ranault auf, der ohne vorderes Kennzeichen unterwegs war. Beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, gab der Fahrer sofort Gas. Er flüchtete über Fellingshausen, Rodheim-Bieber, Königsberg, über Blasbach bis nach Wetzlar. Dort stoppte der Fahrer, steig aus dem Fahrzeug und rannte davon. An der Fahndung beteiligte Einsatzkräfte verfolgten den Flüchtigen und nahmen ihn fest. Der Mann gab an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Er musste mit zur Dienststelle, dort folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Seinen Führerschein stellten die Beamten ebenfalls sicher. Im Anschluss wurde er entlassen. Auf den 22-jährigen Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Sollten durch das Fahrverhalten des Flüchtigen bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, bittet die Polizei um Meldung an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell