POL-GI: Landkreis Gießen: Neue Schutzfrau und neuen Schutzmann vor Ort ins Amt eingeführt

Landkreis Gießen: Neue Schutzfrau und neuen Schutzmann vor Ort ins Amt eingeführt

Gießen

Die Kommunen Biebertal, Buseck, Lollar, Staufenberg und Wettenberg sowie Lich, Hungen und Allendorf/Lumda haben eine neue Schutzfrau bzw. einen neuen Schutzmann vor Ort (SvO).

Polizeioberkommissarin Monika Baumgart ist bereits seit Anfang November letzten Jahres kommissarisch in Biebertal, Buseck, Lollar, Staufenberg und Wettenberg als Schutzfrau vor Ort im Einsatz. Sie übernahm das Amt von Markus von Nessen, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Die 47-jährige Polizistin ist verheiratet und wohnt auch selbst in ihrem Dienstgebiet. Sie blickt auf über 30 Jahre Erfahrung im Polizeidienst zurück und hat Stationen im Streifendienst, als Ermittlerin und in der Verkehrserziehung durchlaufen. Ihre Heimatdienststelle ist die Polizeistation Gießen Nord, über die sie auch erreichbar ist.

Lich, Hungen und Allendorf/Lumda haben ab sofort ebenfalls einen Schutzmann vor Ort. Die Aufgabe übernimmt Jakob Polom. Der 42-jährige Polizeihauptkommissar wohnt im Landkreis Gießen und verfügt ebenfalls über reichlich Polizeierfahrung. Er ist seit 21 Jahren Polizist im Streifendienst und war in Frankfurt und Gießen auf Streife. Seit sieben Jahren versieht er Dienst bei der Polizeistation Grünberg. Der verheiratete Vater eines Sohns freut sich, ebenso wie Monika Baumgart, auf die neue Aufgabe.

Polizeipräsident Torsten Krückemeier führte beide am Donnerstag (8.5.) im Polizeipräsidium offiziell in ihr Amt ein. "Unsere Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort leisten wichtige Arbeit als Bindeglied in die Kommunen. Sie sind präsent, bürgernah sowie für jeden und jede ansprechbar. Sie geben der Polizei ein Gesicht!", sagte Torsten Krückemeier. Er führte aus: "Neben der Präsenz, Bürgergesprächen und der Kontaktpflege zu den Kommunen, Verwaltungen, Gewerbetreibenden und sozialen Trägern gehört auch die anlassbezogene Mitarbeit in Gremien, an Runden Tischen, die Beteiligung an Problemanalysen und Mitarbeit an sich daraus ergebenden Präventionsmaßnahmen zur neuen Aufgabe. Monika Baumgart und Jakob Polom sind beide in ihrem Einsatzgebiet verwurzelt und verfügen über viel Erfahrung. Ich wünsche beiden einen guten Start in die neue Tätigkeit".

Der Leiter der Abteilung Einsatz, Abteilungsdirektor Erik Hessenmüller und die Leiterin der Polizeidirektion Gießen, Leitende Polizeidirektorin Yvonne Kresse, wohnten der Einführung zusammen den jeweiligen Dienststellenleitern, den Ersten Polizeihauptkommissaren Mark Weiershausen und Thorsten Samsa, Kriminalhauptkommissar Dietmar Greif von der Polizeidirektion Gießen sowie Yvonne Ruppersberg, Erste Kriminalhauptkommissarin und Leiterin des Stabsbereichs Prävention, bei.

Die beiden SvOs bieten Sprechstunden in den Kommunen vor Ort an. Sie sind zudem per E-Mail über svo-pd-giessen.ppmh@polizei.hessen.de sowie telefonisch unter 0641/7006-3785 (Monika Baumgart) oder 06401/9143-360 (Jakob Polom) für Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

