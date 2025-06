PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: PKW aus Hofeinfahrt gestohlen +++ Einbrecher scheitern an Haustür +++ Brand in leerstehendem Haus +++ E-Bike gestohlen +++ Fahrradcodieraktion ausgebucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autodiebe am Werk - BMW gestohlen,

Oberursel, Pfingstweidstraße, Donnerstag, 05.06.2025, 02:18 Uhr,

(jr)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten in Oberursel zwei unbekannte Täter einen grauen BMW 535d aus einer Hofeinfahrt.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei informiert, dass zwei Männer ein in der Pfingstweidstraße geparktes Fahrzeug gestohlen haben. Hierzu gelangten die Diebe vermutlich über einen Funkverstärker an das Signal der Fahrzeugschlüssel und so in das Innere des Fahrzeugs. Im Anschluss fuhren die Autodiebe in unbekannte Richtung davon. Am BMW waren zuletzt die Kennzeichen "HG-NM 712" montiert. Die Täter wurden videografiert und können wie folgt beschrieben werden.

Ein Täter trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose und schwarze Turnschuhe.

Der zweite Dieb trug ebenfalls eine dunkle Kappe, eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine beige Hose, weiße Schuhe und führte eine braune Umhängetasche mit sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06171 / 6240 - 0 um Hinweise.

2. Einbrecher scheitern - Tür hält stand, Bad Homburg v. d. Höhe, Alemannenweg, Samstag, 31.05.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 02.06.2025, 09:00 Uhr,

(jr)Im Laufe des Wochenendes kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Homburg v. d. Höhe.

Wie der Polizei am Mittwoch bekannt wurde, machten sich Einbrecher zwischen Samstagabend und Montagmorgen an der Haustür eines Einfamilienhauses im Alemannenweg zu schaffen.

Die bislang unbekannten Täter hebelten mit einem Werkzeug an der Haustür, um diese gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den Versuchen stand, die Einbrecher flohen im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

3. Leerstehendes Haus brennt aus und muss abgerissen werden, Usingen, Blücherstraße, Mittwoch, 04.06.2025, 15:45 Uhr,

(jr)Am Mittwochnachmittag brannte in Usingen ein leerstehendes Einfamilienhaus, welches im Anschluss abgerissen werden musste.

Gegen 15:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung in die Blücherstraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein brennendes Haus fest, welches bereits seit Jahren unbewohnt ist.

Aufgrund latenter Einsturzgefahr musste das Haus im Anschluss an die Löscharbeiten der Usinger Feuerwehren abgerissen werden.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0 zu melden.

4. E-Bike an Schule gestohlen,

Königstein im Taunus, Falkensteiner Straße, Mittwoch, 04.06.2025, 07:33 Uhr bis Mittwoch, 04.06.2025, 12:45 Uhr,

(jr)Ein Fahrraddieb stahl am Mittwoch ein E-Bike von einem Parkplatz einer Königsteiner Schule.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwochvormittag ein in der Falkensteiner Straße abgestelltes E-Bike auf bislang unbekannte Art und Weise. Das E-Bike - Specialized Turbo Levo schwarz - war an einer Straßenlaterne mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Dieb entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 6.150 EUR geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06174 / 9266 - 0 um Hinweise.

5. Fahrradcodieraktion in Bad Homburg ausgebucht, Bad Homburg, 05.06.2025,

(da)Nach der am Montag erfolgten Ankündigung der am 14. Juni stattfindenden Fahrradcodieraktion der Polizeistation Bad Homburg war eine große Nachfrage zu verzeichnen. Es sind nun bereits alle vorhandenen Termine vergeben, sodass keine weiteren Anmeldungen mehr entgegengenommen werden können.

Die Polizei freut sich über das große Interesse. Weitere Codieraktionen in diesem Jahr sind vorgesehen und werden rechtzeitig vorher veröffentlicht.

