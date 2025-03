Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec, Pedelec Fahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Montag (24.03.) gegen 11.00 Uhr ist ein 58- jähriger Mann aus Emsdetten mit seinem Pedelec an der Gutenbergstraße in Richtung Gustav-Wayer-Straße entlanggefahren. In Höhe der Hausnummer 22 ist zeitgleich eine 61-Jährige mit Ihrem PKW von einem Parkplatz gefahren und wollte nach rechts auf die Gutenbergstraße abbiegen. Hierbei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den Pedelec Fahrer und es kam zum Unfall zwischen den beiden. Der 58-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Frau aus Emsdetten blieb unverletzt und es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 2.100 Euro.

