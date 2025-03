POL-ST: Rheine, Großbrand einer Halle, Nachtrag

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. An der Straße Hörstkamp, zwischen Hafenbahn und Hertaweg haben Unbekannte am Samstag (22.03.) in der Zeit von 19.15 Uhr bis 23.20 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Dort durchwühlten sie diverse Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben ist noch unklar. Am Sonntag (23.03.) ...

