Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbrüche in Wohnhäuser, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. An der Straße Hörstkamp, zwischen Hafenbahn und Hertaweg haben Unbekannte am Samstag (22.03.) in der Zeit von 19.15 Uhr bis 23.20 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Dort durchwühlten sie diverse Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben ist noch unklar.

Am Sonntag (23.03.) verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Droste-Hülshoff-Straße, zwischen der Lessing und der Schillerstraße. Die Täter durchsuchten diverse Räume des Hauses, das in einer Stichstraße liegt. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen in beiden Fällen Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell