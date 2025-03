POL-ST: Ibbenbüren, Zeugen gesucht nach Hundebiss, Vorfall am Aasee

Mettingen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (20.03.) gegen 16:25 Uhr kam es in Mettingen auf der Neuenkirchener Straße in Höhe der Einmündung zur Kowallstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 61jährige Pkw-Führerin befuhr die Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Niedersachsen und wollte nach links in die Kowallstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 72jährigen Motorradfahrer. Im ...

mehr