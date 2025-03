Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Großbrand einer Halle Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Rheine (ots)

Seit Freitagmorgen (21.03.), 04.55 Uhr, ist die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr in einem Großeinsatz in Gellendorf am Oskar-Schindler-Ring. Dort brennt eine Lagerhalle. In Der Halle sind verschiedene Fahrzeuge, unter anderem Wohnmobile und Wohnanhänger, gelagert. Es ist niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten dauern an. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell