POL-UL: (BC) Mietingen - Nach Unfall geflüchtet - Betrunken ist am Samstagmittag ein 40-Jähriger in Mietingen nach einem Unfall geflüchtet.

Gegen 13:20 Uhr befuhr der Mann mit seinem Opel die L265 von Baustetten kommend in Richtung Mietingen. Am Ortseingang überfuhr er zunächst den Kreisverkehr und kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen. Wohl aus gutem Grund flüchtete der 40-Jährige von der Unfallstelle. Zuvor schraubte er jedoch auf einem Parkplatz noch die Kennzeichen an seinem Opel ab. Ein aufmerksamer Zeuge hatte alles beobachtet und folgte dem Flüchtenden bis zu dessen Wohnanschrift. Gleichzeitig verständigte er die Polizei. Beamte des Polizeireviers Laupheim trafen den 40-Jährigen dann zuhause an. Der Grund für seine Flucht war schnell ermittelt. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,8 Promille. In der Folge musste der Betrunkene eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. An seinem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

