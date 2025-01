Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg & Dürnau - Einbrecher suchen Autowerkstätten heim

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im südwestlichen Landkreis Göppingen zwei Einbrüche verübt.

In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar wurden zwei Kfz-Werkstätten in Zell unter Aichelberg sowie in Dürnau von Einbrechern heimgesucht.

In beiden Fällen verschafften sich der bzw. die noch unbekannte(n) Täter gewaltsam Zugang in die Büroräume der Werkstätten und suchten offensichtlich nach Wertsachen. Während beim Einbruch in Zell u.A. augenscheinlich nichts entwendet wurde, entwendete der oder die Einbrecher(-in) in Dürnau einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich.

Beide Einbrüche wurden durch die Betreiber der Werkstätten am Samstagmorgen gegen neun Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet.

Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161 93810) bittet zur Aufklärung dieser Einbrüche um Hinweise aus der Bevölkerung.

