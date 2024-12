Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mann durch Wurf mit Mülltonne verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.12.2024) endete ein Nachbarschaftsstreit in der Krähnockenstraße im Polizeigewahrsam in Hagen. Ein 62-jähriger Anwohner erklärte der Polizei, dass sein Nachbar ihn mit einer Mülltonne am Fuß verletzt habe. Diese habe er nach ihm geworfen. Der 48-jährige Kontrahent wies den Vorwurf zurück, zeigte sich jedoch während der Anzeigenaufnahme zunehmend aggressiver. Die Polizisten schlossen einen Drogenkonsum aufgrund des auffälligen Verhaltens nicht aus, sodass sie den Hagener wegen seines Gebarens in Gewahrsam nehmen mussten. Die Beamten legten eine Anzeige vor und übergaben den Fall der Hagener Kriminalpolizei. (fei)

