POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizeibeamter bei tätlichem Angriff verletzt - 31-Jähriger leistet Widerstand nach wiederholten Ruhestörungen

Karlsruhe (ots) - Die seit dem 25. Mai 2024 aus Bretten vermisste Pia H. wurde am Samstagnachmittag in einem Waldstück in Bretten von einem Passanten tot aufgefunden. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Polizei bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Jugendlichen zu löschen. Ralf Eisenlohr, Pressestelle Rückfragen bitte an: ...

