Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: L135 Neunkirchen/Nahe-Gonnesweiler; Motorrad kollidiert mit Fußgängerin. Fußgängerin lebensgefährlich verletzt.

Nohfelden-Gonnesweiler (ots)

Am 09.04.2025, gegen 18:55 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L135 zwischen Neunkirchen/Nahe und Gonnesweiler, bei welchem eine 71-jährige Fußgängerin durch ein Motorrad erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde. Zwei Motorradfahrer befahren gemeinsam mit ihren Maschinen die L 135 in Fahrtrichtung Gonnesweiler. Die Fußgängerin nähert sich zu Fuß der L 135 aus Richtung der Elsenberger-Mühle über einen Feldweg an, und überquert die Landstraße. Während das vorderste Motorrad der Zweiergruppe die Fußgängerin auf der Fahrbahn erkennt und ausweichen kann, kollidierte der nachfolgende 30-jährige Motorradfahrer mit der Fußgängerin auf der Fahrbahn. Durch die Kollision erlitt die Fußgängerin lebensbedrohliche Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die Fußgängerin führte bei dem Unfall einen Hund mit sich, welcher ebenfalls durch das Motorrad erfasst wurde, und aufgrund der schweren Verletzungen an der Unfallstelle verendete. Die verletzte Fußgängerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kaiserslautern geflogen. Der verletzte Motorradfahrer wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach St.Wendel verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zwecks Spurensicherung ein Unfallgutachter hinzugezogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Strecke für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

