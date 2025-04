Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 32-jähriger Biker nach Unfallgeschehen schwer verletzt

L329 zw. Wadern-Buweiler und Nonnweiler-Kastel (ots)

Am Nachmittag des 04.04.25, ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Landstraße zwischen den Ortslagen Wadern-Buweiler und Nonnweiler-Kastel ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs und eines KRADs. Im Zuge eines Einbiegevorgangs übersah die Fahrzeugführerin den sich von hinten annähernden Motorradfahrer, welcher offenbar zu einem Überholmanöver angesetzte hatte. Trotz eines frühzeitig eingeleiteten Bremsvorgangs konnte der Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision wurde der 32-jährige Kradfahrer schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie in der Folge nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell