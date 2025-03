POL-Nordsaarland: Polizei sucht 12jähriges Mädchen aus Nohfelden

Mitlosheim (ots) - Am 03.03.2025, gegen 22:35 Uhr, wurde ein schwarzer Citroen C3 Picasso von Niederlosheim nach Mitlosheim in starken Schlangenlinien geführt. Er kam laut Zeugen, die sich hinter dem Pkw befanden, mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Zudem sei er innerorts sogar über den Gehweg gefahren. Der Fahrzeugführer (64 Jahre aus der ...

