POL-KB: Korbach - Versuchter Diebstahl eines Busses endet mit Unfall, Täter flüchtig

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (6. November) versuchte ein unbekannter Täter einen Bus zu entwenden. Er konnte in den Bus eindringen und fuhr los, beschädigte aber beim Ausparken zwei weitere Busse und floh dann zu Fuß.

Am heutigen Mittwoch gegen 03:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein unfallbeschädigter Bus auf der Sachsenberger Landstraße in Korbach stehen würde. Die Streife der Polizeistation Korbach fuhr daraufhin zum dortigen Busdepot und konnte nicht nur den verunfallten Bus, welcher auf der Fahrbahn stand, sondern noch zwei weitere beschädigte Busse feststellen. Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem der Busse im Busdepot und wollte diesen entwenden. Bei dem Versuch, den Bus auszuparken, beschädigte er zunächst den hinter ihm geparkten Bus und touchierte dann beim Vorbeifahren den Bus, der vor ihm geparkt war. Nach einer ersten Schätzung entstand an den drei Bussen ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Wie der Täter in den Bus gelangte und ihn starten konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden bei der Polizei in Korbach geführt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

