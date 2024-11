Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Brand im Kreiskrankenhaus - Folgemeldung

Korbach (ots)

Am Donnerstagabend war es im Frankenberger Kreiskrankenhaus zu einem Brand gekommen, bei dem ein Mann ums Leben kam und mehrere Personen verletzt wurden. (Beachten Sie bitte auch die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Nordhessen vom 31.10.2024, 20.10 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5899483)

Der Brand wurde der Polizei am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr gemeldet. Laut der Erstmeldung war das Feuer in einem Patientenzimmer der internistischen Station 3 ausgebrochen. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb in dem Zimmer. 13 Patienten, 5 Angestellte der Klinik und zwei Feuerwehrleute wurden, überwiegend durch das Einatmen von Rauch, leicht verletzt. Die ersten Ermittlungen am Brandort hatten die Polizei Frankenberg und die Kriminalpolizei Korbach noch am Donnerstagabend geführt. Die Identität des verstorbenen Mannes und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Polizei leitete, wie in Fällen von unklarer Todesart üblich, ein Todesermittlungsverfahren ein.

Am Freitagmorgen folgten weitere Ermittlungen durch die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach und Brandsachverständige des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA). Auch ein Gerichtsmediziner des Instituts für Rechtsmedizin Gießen war vor Ort. Die Ermittlungen der Brandermittler am Tatort sind nun abgeschlossen, die Ergebnisse der Ermittlungen stehen jedoch noch aus. Weitere Untersuchungen, auch zur sicheren Feststellung der Identität des Verstorbenen, folgen Anfang nächster Woche. Die Höhe des Sachschadens, der durch den Brand verursacht wurde, kann noch nicht beziffert werden.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

