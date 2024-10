Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - hochwertiges Downhillbike gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte entwendeten am gestrigen Dienstag (29. Oktober) ein hochwertiges Downhillbike, das den ganzen Tag über an einem Fahrradständer an der Hütte in der Straße Zur Ruthenaar abgestellt war. Der Täter durchtrennte mit einem Schneidwerkzeug das Bügelschloss, mit dem das schwarze Fahrrad der Marke Spezialized Demo Expert, Modell S gesichert war. Das Fahrrad hat einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

