Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Gartenlaube im Vollbrand - Feuerwehr kann Ausbreitung verhindern

Hattingen (ots)

Der Brand einer Gartenlaube sorgten in den frühen Morgenstunden für einen Einsatz der Hattinger Feuerwehr. Gemeldet wurde von Anwohnern um 4:17 Uhr zunächst Feuerschein im Bereich der Otto-Hue-Straße.

Unter dem Alarmstichwort "Flächenbrand" wurden die hauptamtlichen Kräfte und der Löschzug Mitte alarmiert.

Durch den sehr kurzen Anfahrtsweg waren die ersten Kräfte schon kurze Zeit nach Alarmierung vor Ort und konnten mit der Erkundung der Lage beginnen. Ihnen zeigte sich folgendes Bild:

In einer Kleingartenanlage stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Durch einen seitlichen Anbau drohte das Feuer auf eine angrenzende Laube überzugreifen.

Über einen Hydranten begannen die Einsatzkräfte die Wasserversorgung aufzubauen. Mit einem C-Rohr wurde dann durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung eingeleitet. Schwerpunkt war zunächst der Schutz der angrenzenden Gartenlaube. Hier konnte erfolgreich ein Übergreifen verhindert werden.

Auch der Baum- und Strauchbewuchs in unmittelbarere Nähe wurde durch die Einsatzkräfte geschützt. Durch ein Übergreifen wäre auch hier eine Brandausbreitung möglich gewesen.

Noch in der Erkundungsphase haben die Sicherheitseinrichtungen der in der Laube befindlichen Gasflaschen ausgelöst, so dass das Gas entwichen ist.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt drei Trupps unterschwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Dabei mussten die verbliebenen Teile der Laube teilweise eingerissen werden um alle Brand- und Glutnester erreichen zu können.

Abschließend deckten die Einsatzkräfte die Brandreste mit einem Löschschaum ab um etwaige, verbliebene Glutnester zu ersticken.

Um 7 Uhr konnte der Einsatz der Hattinger Feuerwehr erfolgreich abgeschlossen werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen & Polizei Hattingen verwendet werden.

