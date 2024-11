Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher in Seniorenwohnheim

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Seniorenwohnheim in der Straße Walderberge in Volkmarsen ein. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten durch gewaltsam geöffnete Fenster in das Gebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Büroräume und öffneten Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Würfeltresor und Bargeld. Die Höhe des Diebsgutes liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell