POL-Nordsaarland: Aufbruch einer sogenannten "Milchtankstelle"

Nohfelden Wolfersweiler (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baustoffhandel in 66625 Nohfelden-Wolfersweiler. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte sich über den Bereich der Schuttgüter Zutritt zu dem ansonsten umzäunten Gelände verschafft und dort an der Rückseite des Firmengebäudes ein Fenster eingeschlagen. Im Inneren der Örtlichkeit bemächtigte sich ...

