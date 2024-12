POL-SO: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Lippstadt (ots) - am 18.12.2024 gegen 11:35 Uhr wurde eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie befuhr die Erwitter Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Netto Supermarktes sei ein Motorradfahrer von der Erwitter Straße aus nach rechts auf den Parkplatz des Supermarktes abgebogen. Die E-Scooter-Fahrerin musste stark bremsen, um einen ...

