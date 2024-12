POL-SO: E-Scooter-Fahrerin verletzt - Motorradfahrer flüchtig

Lippetal (ots) - Zu gleich zwei Einbrüchen kam es am gestrigen Mittwoch im Lippetal. Zwischen 17 Uhr und 18:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Schoneberg auf. Nachdem die Unbekannten die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie mit entwendetem Bargeld und Schmuck vom Tatort. In Hultrop kam es im Beelenkamp, zwischen 8 Uhr ...

