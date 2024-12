Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Lippetal (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es am gestrigen Mittwoch im Lippetal. Zwischen 17 Uhr und 18:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Schoneberg auf. Nachdem die Unbekannten die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie mit entwendetem Bargeld und Schmuck vom Tatort. In Hultrop kam es im Beelenkamp, zwischen 8 Uhr und 19 Uhr, ebenfalls zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Diebesgut. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen Bargeld. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 02921-91000 geben können.

