Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter entwendet

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 13 Uhr wurde die Polizei zu einem Einfamilienhaus in den Deventerweg gerufen. Dort war die Hausbewohnerin auf eine männliche Person aufmerksam geworden, die sich an der Kellertür des Hauses zu schaffen machte und offenbar versuchte, sich Zutritt zu verschaffen. Durch lautes Schreien konnte die Bewohnerin die Person vertreiben, die mit einem E-Scooter flüchtete. Die gute Personenbeschreibung führte die zwischenzeitlich eingesetzten Beamten zu einem 17-jährigen Tatverdächtigen, der in Höhe des Schwimmbades im Ardeyweg angetroffen werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige junge Mann aus Werdohl den E-Scooter zuvor am Klinikum in Soest entwendet hatte und darüber hinaus unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

