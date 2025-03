POL-RE: Castrop-Rauxel: Trickbetrug - Handtasche aus Wohnung gestohlen

Recklinghausen (ots) - Unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen (ca. 03:00 Uhr) in eine Spielhalle an der Dortmunder Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen warfen sie die Zugangstür mit einem Stein und einem Gullideckel ein. Dabei lösten sie den Einbruchsalarm aus. Anschließend hebelten sie diverse Spielautomaten auf und nahmen die Geldkassetten mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Über eine ...

