Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen (ca. 03:00 Uhr) in eine Spielhalle an der Dortmunder Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen warfen sie die Zugangstür mit einem Stein und einem Gullideckel ein. Dabei lösten sie den Einbruchsalarm aus. Anschließend hebelten sie diverse Spielautomaten auf und nahmen die Geldkassetten mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Über eine Kamera beobachtete ein Bewohner einen Einbruch in seine Wohnung an der Provinzialstraße. Er wurde am Donnerstag gegen 20:30 Uhr über den Einbruch informiert. Als er die beiden Einbrecher über das Kamerasystem ansprach, flüchteten sie aus der Wohnung. Ein Zeuge beobachtete insgesamt drei Männer, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Einer der drei Männer saß in einem Auto vor dem Mehrfamilienhaus. Zwei Männer sah er aus Richtung des Mehrfamilienhauses zum Auto laufen.

Personenbeschreibungen:

1.: männlich, ca. 1,80m groß, ca. 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart, auffälliges Muttermal im Gesicht, dunkle Jacke, blaue Jeans

2.: männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, Bart, dunkle kurze Haare, dunkle Jeans

3.: männlich, 25-30 Jahre alt, 1,80m groß, dunkler Bart, helle Jacke, blaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell