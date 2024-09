Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter drangen an der Roermonder Straße gewaltsam in eine Friedhofshalle ein. Augenscheinlich machten sie aber keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagmittag (24. September), 12 Uhr, und Mittwochmorgen (25. September), 10 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr