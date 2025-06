PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Junge auf Parkplatz angesprochen +++ Streifenwagen beschädigt +++ Fahrzeuge auf Psychiatriegelände beschädigt +++ In Gespräch verwickelt und bestohlen +++ Einbrecher auf Balkon gestellt +++ Einbruch

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Junge auf Parkplatz von Unbekannten angesprochen, Bad Homburg, Urseler Straße, Freitag, 06.06.2025, 22.30 Uhr

(da)In Bad Homburg wurde am späten Freitagabend ein Junge von einem Unbekannten angesprochen. Der 14-Jährige hielt sich gegen 22:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Urseler Straße auf, als ein Mann ihn angesprochen habe und unter einem Vorwand mit ihm in eine Seitenstraße gelaufen sei. Dort soll der Fremde den Jungen belästigt haben, bevor der 14-Jährige sich entfernen konnte. Der Mann sei daraufhin die Seifgrundstraße entlang in Richtung Bommersheimer Weg davongelaufen. Bei dem Unbekannten habe es sich um einen etwa 21 Jahre alten Mann gehandelt. Er war 1,70 Meter groß, hatte einen Topfschnitt und trug Kopfhörer sowie ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose. Laut dem Jungen sprach der Mann Englisch. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg zu wenden.

2. Streifenwagen beschädigt,

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Samstag, 10.05.2025, 21 Uhr

(da)Am 10. Mai haben zwei bisher unbekannte Täter in Oberursel ein Polizeifahrzeug beschädigt. Gegen 21 Uhr hielten sich die beiden vor der Polizeistation in der Oberhöchstadter Straße auf. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment zerstörten sie den Parksensor eines vor dem Haupteingang geparkten Streifenwagens. Anschließend ergriffen sie schnellstens die Flucht, bevor Polizeikräfte sie einholen konnten. Es handelte sich um zwei Männer mit dunklen Haaren. Einer war mit einem schwarzen Pullover, einer grauen Hose und dunklen Turnschuhen bekleidet. Sein Komplize trug einen dunklen Kapuzenpullover, darunter ein blaues Oberteil, eine graue Hose und blaue Turnschuhe mit weißer Sohle. Letzterer hatte ein schwarzes Fahrrad dabei. Der Vorfall muss auch von einem Fahrradfahrer beobachtet worden sein, der an der Tat vorbeifuhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, insbesondere der genannte Fahrradfahrer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

3. Fahrzeuge auf Psychiatriegelände beschädigt, Friedrichsdorf, Köppern, Emil-Sioli-Weg, Freitag, 06.06.2025, 16 Uhr

(da)Am Freitagnachmittag haben offenbar Kinder auf dem Gelände der Psychiatrie in Köppern zwei Autos beschädigt. Gegen 16 Uhr stiegen vier bislang unbekannte Personen über ein Gartentor auf das Gelände im Emil-Sioli-Weg. Dort begaben sie sich zu einem Carport und schlugen mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach auf zwei Autos ein. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung, konnten jedoch auf ihrer Flucht noch von einer Videokamera aufgenommen werden. Bei zwei der Personen handelt es sich augenscheinlich um Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren. Sie waren männlich, schlank und etwa 1,60 Meter groß. Einer von ihnen hatte dunkelblonde, lockige, kurze Haare und trug eine schwarze Cargohose, ein dunkles Oberteil, eine helle Jacke und helle Sneaker. Der zweite hatte dunkle, kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Über die zwei weiteren Personen ist lediglich bekannt, dass sie ebenfalls etwa 1,60 Meter groß und schlank waren. Eine Person hatte dunkle, kurze Haare und trug ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen dunkelgrauen Rucksack. Die andere Person trug ein sandbraunes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und dunkle Schuhe. Mögliche Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. In Gespräch verwickelt und bestohlen, Bad Homburg, Seifengasse, Samstag, 07.06.2025. 16.15 Uhr

(da)Am Samstag wurde eine 75-jährige Rentnerin in Bad Homburg zunächst angesprochen und anschließend bestohlen. Gegen 16.15 Uhr hielt sich die 75-Jährige mit ihrem Rollator in der Seifengasse auf, als ein Pärchen sie ansprach. Während die unbekannte Frau die Rentnerin in ein Gespräch verwickelte, nutzte ihr Komplize den Moment der Unaufmerksamkeit, um deren Portemonnaie aus der Westentasche zu stehlen. Anschließend machten sich die beiden in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach einer etwa 30 bis 35 Jahre alten Frau mit dunklen Haaren. Die Bestohlene beschrieb die Frau darüber hinaus als 1,75 Meter groß und südosteuropäisch aussehend. Zu dem Mann ist lediglich bekannt, dass er ebenfalls etwa 1,75 Meter groß war und einen dunklen Bart hatte. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg melden.

5. Einbrecher auf Balkon gestellt,

Bad Homburg, Gonzenheim, Rathausplatz, Samstag, 17.10 Uhr

(da)Am Samstagabend nahm die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat fest. Gegen 17 Uhr meldeten Zeugen der Polizeistation Bad Homburg, dass gerade ein fremder Mann an der Fassade eines Bürogebäudes in der Straße "Rathausplatz" hochklettere. Einsatzkräfte, die zum Ort des Geschehens eilten, konnten den Einbrecher auf frischer Tat auf einem Balkon im ersten Stock festnehmen. Zeugenberichten zufolge war er zuvor bis in den dritten Stock geklettert. Beute hatte er vor seiner Festnahme jedoch noch keine machen können. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

6. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Kirdorf, Rotlaufweg, Samstag, 07.06.2025, 23 Uhr

(da)Am Samstagabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ein. Gegen 23 Uhr gelangten die Täter durch ein Badezimmerfenster in das Haus im Rotlaufweg. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen in den Zimmern nach Wertgegenständen. Mit Bargeld ergriffen sie schließlich die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

