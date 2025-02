Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Junger Fahrer erzählt Räuberpistole

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Sonntag (09.02.), gegen 02:50 Uhr, ereignete sich am Viehtriftenweg ein Verkehrsunfall. Ein Fiat-Panda war in Höhe der Kurven zwischen Rohfeld und Falkstraße in einen Zaun gefahren, sodass ein Schaden von etwa 3000.- Euro entstand. An dem Fahrzeug trafen die Beamten neben einem Zeugen in der Nacht auf einen nun dringend der Trunkenheitsfahrt verdächtigen 18-Jährigen am Fahrzeug. Der "alkoholisierte Junge-Fahrer" erzählte nach Belehrung durch die einschreitenden Beamtinnen und Beamten, dass ein ihm Unbekannter Mann sich angeboten hatte, den Wagen am Ende einer Feier nach Hause zu fahren. Er kenne den Mann auch nicht und kann ihn zudem nicht wiedererkennen, wusste er weiter zu berichten. Neben diesen Schilderungen und weiteren Spuren am Fahrzeug ordnete ein Richter daraufhin die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zwecks Beweissicherung an. Ein zuvor durchgeführter Alkotest ergab einen Wert, der rechtlich einer absoluten Fahruntüchtigkeit einzuordnen wäre. Neben weiteren beweissichernden Maßnahmen der Beamten erfolgte ebenso eine Sicherstellung des Fahrzeuges. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

