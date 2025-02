Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - VW Polo stark beschädigt zurückgelassen

Enger (ots)

(um) Am Samstag (08.02.), tagsüber, parkte eine 28-Jährige ihren VW Polo an der Dreyener Ecke auf den dortigen Parkplätzen. Sie stellte den Wagen gegen 10:25 Uhr dort ab. Nachdem Sie gegen 15:00 Uhr am Nachmittag zum Fahrzeug zurück kehrte, bemerkte sie eine erhebliche Beschädigung an der linken Seite des Fahrzeuges. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verkehrsunfallflucht vor Ort auf und stellte fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den PKW beschädigte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe und bittet um Zeugenangaben. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell