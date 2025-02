Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Polizei findet betrunkenen Pedelec-Fahrer

Herford (ots)

(um) Am Samstag (08.02.), in der Nacht gegen 23:22 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Mindener Straße Höhe Stadttheater eine liegende Person auf dem dortigen Halte- bzw. Parkstreifen. Der 63-jährige Mann lag verletzt und bewusstlos neben seinem Pedelec. Er war zunächst nicht ansprechbar. Die Beamtinnen und Beamten verständigten sofort einen Rettungswagen, der wenige Minuten später eintraf und dem Mann medizinisch versorgte bzw. gemeinsam konnte ihm aufgeholfen werden. Während der Abwicklung der Situation bemerkten die Beteiligten eine deutliche Beeinträchtigung des Mannes aufgrund von erheblichem vorausgegangenem Alkoholkonsum. Nach der medizinischen Versorgung des Mannes musste ein Arzt auf Anordnung des Richters eine Blutprobe entnehmen. Anschließend konnte eine Verkehrsunfallaufnahme erfolgen. Demnach befuhr der Mann den Geh- und Radweg und stürzte in Höhe der dortigen Baustelle, fiel auf den Parkstreifen und erlitt erhebliche Verletzungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die erhöhte Gefahrensituation während der Fahrt auf einem Pedelec hin. Aufgrund der kleinen Räder liegt der Schwerpunkt des Fahrzeuges derart hoch, dass ein Stürzen bereits bei kleinen Unebenheiten auf der Wegstrecke möglich ist. Vor schweren Kopfverletzungen kann das Tragen eines Helmes helfen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell