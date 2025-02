POL-HF: Zusammenprall von Pkw und Motorrad - Vorrangverletzung führt zu Verkehrsunfall

Hiddenhausen (ots) - (jd) Am Mittwoch (5.2.) erstattete ein Hiddenhauser Anzeige bei der Polizei, nachdem er das Fehlen seiner Geldbörse festgestellt hatte. Der Mann befand sich um 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Lange Kamp. Dort bezahlte er zunächst an der Kasse seine Einkäufe und verstaute seine Geldbörse in seiner Jackentasche. Als er wenige ...

