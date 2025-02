Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Geldbörse - Bargeld in vierstelliger Höhe abgebucht

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Mittwoch (5.2.) erstattete ein Hiddenhauser Anzeige bei der Polizei, nachdem er das Fehlen seiner Geldbörse festgestellt hatte. Der Mann befand sich um 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Lange Kamp. Dort bezahlte er zunächst an der Kasse seine Einkäufe und verstaute seine Geldbörse in seiner Jackentasche. Als er wenige Augenblicke später sein Portemonnaie aus der Jackentasche holen wollte, stellte er fest, dass es nicht mehr da war. Der Senior begab sich daraufhin zu seiner Hausbank, um umgehend seine Geldkarten sperren zu lassen. Dort teilte man ihm mit, dass um 12.20 Uhr bereits jeweils ein vierstelliger Betrag von seinem Girokonto sowie seiner Kreditkarte abgebucht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

