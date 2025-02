Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Kupferkühler

Vlotho (ots)

(jd) Bisher Unbekannte fuhren gestern (4.2.), um 15.48 Uhr mit einem weißen Transporter auf ein Firmengelände an der Möllberger Straße. Dort nahmen sie einen Kupferkühler, der einen Wert von rund 5000 Euro hat, an sich und transportierten ihn mit ihrem Mercedes ab. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Neben dem Kennzeichen des Fahrzeugs, das über eine Zulassung aus Recklinghausen verfügt, gab er den Polizeibeamten eine Personenbeschreibung durch: Eine der beiden unbekannten Personen ist ein etwa 175cm großer Mann, hat kurzes dunkles Haar und einen Drei-Tage-Bart, zudem hat er einen südeuropäischen Phänotypus. Er trug zum Tatzeitpunkt blaue Jeans und einen beigen Pullover. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, unter anderem an der Halteranschrift des Fahrzeugs, dauern an. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

