Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte stehlen Autoteile an geparkten Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Stadtteil Lindenhof mehrere Fahrzeuge der Marke Mercedes aufgebrochen.

Die Unbekannten brachen in der Feldbergstraße und in der Carl-Goerdeler-Straße mehrere am Fahrbahnrad geparkte Mercedes auf und entwendeten an oder aus den Fahrzeugen unterschiedliche An- und Einbauteile. Unter anderem wurden die Airbags und Fahrzeugsensoren entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell