Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Löhner leistet Widerstand

Löhne (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (6.2.) einen weißen Kleinwagen: Der bis dahin unbekannte Fahrer fuhr um 2.10 Uhr mit seinem Ford auf der Königstraße in Richtung Bünder Straße und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und hatte offensichtlich Schwierigkeiten, die Fahrspur zu halten. Auf Anhaltsignale des Streifenwagens reagierte der Fahrer zunächst nicht. Erst an der Kreuzung Oeynhauser Straße / Albert-Schweitzer-Straße stoppte das Fahrzeug. Den Beamten schlug sogleich deutlicher Alkoholgeruch von dem Fahrer, bei dem es sich um einen 61-jährigen Löhner handelt, entgegen. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus, sodass der Mann zur Löhner Wache gebracht wurde. Hier zeigte er sich den Beamten gegenüber zunächst verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen widersetzte er sich auch körperlich. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der 61-Jährige vor Ort entlassen. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm durch die Beamten untersagt.

