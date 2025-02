Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stößt mit BMW zusammen - Bünder schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 34-jähriger Bünder fuhr gestern mit seinem S-Pedelec um 14.20 Uhr auf der Uferstraße in Richtung Bünde. Kurz vor der Werfer Straße bremste er zunächst ab, setzte seine Fahrt dann jedoch geradeaus fort. Zeitgleich fuhr eine 33-jährige Spengerin mit ihrem BMW auf der Werfer Straße in Richtung Spenge. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Bünder und der vorfahrtsberechtigten Spengerin, die trotz einer umgehend eingeleiteten Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht vermeiden konnte. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell