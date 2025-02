Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Portemonnaie entwendet

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) suchte eine 84-Jährige gegen 11:00 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Waltgeristraße in Herford auf, um dort einzukaufen. Als sie die Waren schließlich an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Dieses war offenbar aus ihrer Jackentasche entwendet worden. Die Geldbörse enthielt neben Bargeld auch Ausweisdokumente. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuge, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich unter 05221 / 8880 zu melden. Zur Verhinderung von Taschendiebstählen rät die Polizei, Bargeld, Zahlungskarten und Ausweisdokumente in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung - möglichst eng am Körper - zu tragen.

