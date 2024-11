Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Mopedauto kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Poppenhausen. Am Dienstagabend (19.11.) ereignete sich gegen 17.35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit einem Mopedauto auf der Hauptdurchgangsstraße "Am Forsthaus" in Richtung Ortsmitte. Aus unklarer Ursache kollidierte er auf regennasser Fahrbahn mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Mopedautos eingeklemmt. Einsatzkräfte der Polizei sowie eine Rettungswagenbesatzung konnten den Verletzten zügig aus seinem Fahrzeug befreien. Der 34-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Hauptdurchgangsstraße "Am Forsthaus" musste während der Bergungs- und Rettungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 9.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in der Peter-Seifert-Straße

Gersfeld. Am Dienstag (19.11.), in der Zeit von 08.45 bis 10.15 Uhr, wurde ein abgeparkter blauer Ford Fiesta durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz nahe der Peter-Seifert- Straße beschädigt. Die verantwortliche Person entfernte sich nach aktuellen Erkenntnissen vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Es entstand durch Kratzer und Dellen and er Fahrerseite Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

HEF

Kollision mit Leitplanke

Bebra. Am Dienstag (19.11.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein Skoda-Kombi-Fahrer aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra. Kurz nach dem Parkplatz "Cornberger Höhe" kam der Fahrer auf einem Gefällstück nach rechts auf die Bankette und streifte hierbei die Leitplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.900 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Drei Pkw bei Unfall beschädigt

Bad Hersfeld. Am Freitag (15.11.), gegen 18.35 Uhr, befuhren eine 21-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fiat und eine 32-jährige Fahrerin aus Haunetal mit ihrem Peugeot die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Unterhaun. Als die 32-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem dort befindlichen 19-jährigen Renault-Fahrer aus Eiterfeld. Durch den Zusammenstoß geriet die 32-Jährige wieder auf den rechten Fahrstreifen und touchierte dabei den Pkw der dort fahrenden 21-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.600 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

