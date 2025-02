Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verdacht der Hehlerei - Polizei kontrolliert Intensivtäter mit gestohlenem Pedelec

Herford (ots)

(um) Zivilen Beamte der Polizei Herford fiel am Mittwoch (05.02.) ein Straftäter auf einem hochwertigen Pedelec an der Herrmannstraße auf. Der Mann hatte mit einem Schloss das teure Gefährt an einem Laternenmast vorbildlich gegen Diebstahl gesichert. Die einschreitenden Beamten, die vornehmlich die Straßenkriminalität bekämpfen, erkannten zudem den 36-Jährigen als Intensivtäter in Eigentumsdelikten und entschlossen sich zu einer Personenkontrolle. In diesem Fall gelang es dem Herforder wieder nicht die Beamten mit einem eindeutigen Eigentumsnachweis über das Pedelec zu überzeugen. Vielmehr gab er an, das Zweirad unverschlossen an einer Örtlichkeit vorgefunden zu haben und nur kurz damit unterwegs zu sein. Die Beamten mussten daraufhin zur Eigentumssicherung das über 3000.- teure Rad sicherstellen. Zusätzlich nahmen die Beamten später auf der Dienststelle eine Überprüfung anhand der Individualnummer des Rades vor. Sie fragten dabei anhand des Typs bei mehreren Radhändlern der Marke nach und wurden bei einem hiesigen Fahrradhändler fündig. Der Käufer war damit ermittelt und konnte kontaktiert werden. Er hatte den Diebstahl seines Rades wenige Tage zuvor am Otternbuschweg bemerkt und noch nicht zur Anzeige bei der Polizei bringen können. Er war erfreut das Rad wieder zurück zu erhalten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, die Unterlagen vom Kauf eines hochwertigen Fahrrades bzw. Pedelecs nicht zuletzt aus versicherungstechnischen Gründen sicher aufzubewahren. Im Falle eines Diebstahles sind so die Individualnummern der Zweiräder vorhanden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an, da der Herforder aufgrund weiterer Taten im dringen Verdacht des besonders schweren Falles des Diebstahls sowie der Hehlerei steht.

