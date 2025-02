Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl Außenbordmotor - Zeugen gesucht

Mirow (ots)

Der Polizei wurde am Donnerstag, dem 6. Februar 2025 gegen 8:30 Uhr der Diebstahl eines Bootsmotors gemeldet.

In der Zeit von Mittwoch, dem 5. Februar 2025, 15:45 Uhr bis Donnerstag, dem 6. Februar 2025, 8:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Autohauses/Bootsmotorenvertragshändlers in der Lärzer Straße in Mirow und entwendeten einen Bootsmotor der Marke Suzuki.

Wer hat in der besagten Nacht (von Mittwoch zu Donnerstag) in Mirow in der Lärzer Straße verdächtige Fahrzeuge oder ortsfremde Personen beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 258 224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de

