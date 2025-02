Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter stehlen Kupferrollen und Wechselrichter

Vlotho (ots)

(um) Die Polizei Herford ermittelt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls, der sich am Wochenende zugetragen hat. In einer Lagerhalle in Uffeln an der Möllberger Straße stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Rollen wertvollen Kupferdraht, Wechselrichte sowie in Boxen gefüllte Kupferdrähte. Zusätzlich gelang es den Einbrechern verschiedene Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Winkelschleifer und Messgeräte mitzunehmen. Der Abtransport der Beute muss über spezielle Logistik wie Gabelstapler und LKW erfolgt sein, da die Beute etwa ein Gewicht von über 2 Tonnen beträgt. Der Schaden wird mit mindestens 70.000.- Euro angegeben. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Die engere Tatzeit liegt von Samstag, früher Nachmittag, bis Sonntag, gegen 11:00 Uhr. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

