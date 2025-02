Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrradfahrer fällt in Heckscheibe und flüchtet - Zeugenaufruf

Herford (ots)

(um) Am Samstag (08.02.), gegen 11:15 Uhr, ereignete sich ein kurioser Verkehrsunfall an der Rennstraße in der Innenstadt. Ein 69-Jähriger war mit einem PKW auf der Rennstraße unterwegs und kam von der Ahmser Straße. Er musste den PKW Mondeo in Höhe der Renntormauer verkehrsbedingt abbremsen. In diesem Moment fuhr ihm ein Radfahrer in das Heck. Der Aufprall geschah mit einer derartigen Wucht, dass der Radfahrer durch die Scheibe in den Innenraum des PKW reinragte. Nachdem der Mann sich aufgerappelte und Kopf und Arm aus dem PKW-Heck zog, setzte er sich auf das Fahrrad und fuhr schnell davon. Ein Zeuge des Unfallgeschehens soll dem Radfahrer noch angesprochen haben, worauf dieser aber nicht reagierte. Der PKW-Fahrer aus Herford fuhr daraufhin zur Polizeiwache und erstattete Anzeige. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun nach dem flüchtigen Radfahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte und sich nicht um eine Schadensregulierung kümmerte. Die Polizei bittet insbesondere den Zeugen des Verkehrsunfalles, der eine gelbe Warnweste trug, sich einmal bei der Polizei zu melden. Der Schaden beträgt etwa 3.000.- Euro. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

