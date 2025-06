Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ladendieb flüchtet und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Hamm (ots)

Am Samstagabend (8. Juni) hat ein 16-jähriger mutmaßlicher Ladendieb Widerstand gegen Bundespolizisten geleistet, als diese ihn an der weiteren Flucht hindern wollten.

Der Ladendetektiv einer Drogeriekette im Hauptbahnhof Hamm beobachtete den Jugendlichen dabei, wie er mehrere Nahrungsmittel aus dem Regal nahm und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Der Ladendetektiv folgte dem Jungen und sprach ihn auf einem Bahnsteig auf den Diebstahl an. Daraufhin warf der 16-Jährige das Diebesgut auf den Boden und flüchtete Richtung Haupthalle in die Arme der alarmierten Bundespolizisten. Der Flüchtende versuchte noch an den Einsatzkräften vorbei zu laufen, wurden allerdings von diesen gestoppt. Hierbei leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt wurde.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Gevelsberger ein und informierten die Eltern des Jungen. Anschließend durfte er selbstständig die Heimreise antreten.

