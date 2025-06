Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt erlaubnispflichtiges Feuerwerk sicher

Salzkotten/Paderborn (ots)

Ein 19-jähriger Däne ist am Pfingstmontag (9. Juni) im Intercity von Paderborn nach Köln ohne Fahrschein angetroffen worden. Er bestand darauf, dass ein nicht mitgeführtes Deutschlandticket auch in Fernverkehrszügen gelte. Dabei trat er derart aggressiv gegenüber dem Zugpersonal auf, dass diese die Bundespolizei zu einem außerplanmäßigen Halt in Salzkotten riefen.

Wegen seines unkooperativen Verhaltens wurde der Mann gefesselt und in der Wache der Bundespolizei in Paderborn durchsucht. Hierbei fand sich im Gepäck zwei Pakete mit erlaubnispflichtiger Pyrotechnik der Klasse F3. Weil der Mann für die 40 Knaller keine Erlaubnis für den Umgang besaß, wurden Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Betruges eingeleitet.

Das Feuerwerk wurde durch den Entschärfungsdienst der Bundespolizei transportfähig verpackt und asserviert. Weil der Beschuldigte im Ausland lebt, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung von 150 Euro erhoben.

